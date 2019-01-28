Сельских пенсионеров повезут в больницы на автобусах. Владимирская область вошла в федеральную программу Старшее поколение.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-01-2019-pensionerov-vozit-v-bolnicy-budut-na-avtobusax.html" target="_blank">Пенсионеров возить в больницы будут на автобусах</a> - Сельских пенсионеров повезут в больницы на автобусах. Владимирская область вошла в федеральную программу Старшее поколение.
[url=http://33live.ru/novosti/28-01-2019-pensionerov-vozit-v-bolnicy-budut-na-avtobusax.html]Пенсионеров возить в больницы будут на автобусах[/url] - Сельских пенсионеров повезут в больницы на автобусах. Владимирская область вошла в федеральную программу Старшее поколение.