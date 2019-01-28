Сельских пенсионеров повезут в больницы на автобусах. Владимирская область вошла в федеральную программу Старшее поколение.

Сельских пенсионеров повезут в больницы на автобусах. Владимирская область вошла в федеральную программу "Старшее поколение". Благодаря этому в 2019 году наш регион получит 31 млн рублей. Деньги пойдут на покупку автотранспорта российского производства. Приобретут 22 автобуса. Они будут использовать для доставки в медицинские учреждения сельских жителей старше 65 лет.