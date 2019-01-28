Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу Счетной палаты Алексея Кудрина высоким профессионалом своего дела, а его работу — значимой. Феноменальной он назвал ситуацию, когда государственные средства выделяются на какие-либо программы, но не расходуются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу Счетной палаты Алексея Кудрина высоким профессионалом своего дела, а его работу — значимой.В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" в воскресенье Песков рассказал, что Кудрин отмечает области, где государственные средства расходуются рачительно, и обращает внимание президента РФ на те случаи, когда выделенные средства не используются в полном объеме.В качестве примера пресс-секретарь российского лидера привел ситуацию, когда не расходуются огромные суммы, выделяемые на строительство каких-либо объектов. "Это, на самом деле, совершенно феноменально", — сказал Песков.Алексей Кудрин — бывший вице-премьер и министр финансов правительства России. На посту председателя Счетной палаты Госдума утвердила его 23 мая 2018 года.Ранее в этом же интервью Песков рассказал о приоритетах и боли Владимира Путина, а также прокомментировал ситуацию в Венесуэле и озвучил основную задачу переговоров с Японией.