Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийском Идлибе остается предметом озабоченности как Дамаска, так и Москвы, а договоренности по Идлибу с Турцией выполнены не в полном объеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийском Идлибе остается предметом озабоченности как Дамаска, так и Москвы.В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" в воскресенье Песков констатировал, что договоренности с Турцией по Идлибу выполнены не в полном объеме. Он напомнил, что определенные проблемы в этом вопросе президент России Владимир Путин констатировал в ходе недавней совместной пресс-конференции с турецким коллегой.Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского лидера, турецкие партнеры заверяют, что Идлиб остается постоянным объектом их внимания, и работа там продолжается.Песков заявил и о том, что действия Турции на территории Сирии, осуществляемые в соответствии с Аденским соглашением 1998 года (подписано между Анкарой и Дамаском), не должны приводить к появлению в приграничных районах Сирии каких-либо квазиобособленных территориальных объединений и нарушать целостность этой страны.Ранее в этом же интервью Песков рассказал о приоритетах и личной боли Владимира Путина, прокомментировал ситуацию в Венесуэле, озвучил основную задачу переговоров с Японией. Кроме того, речь шла о деятельности главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.