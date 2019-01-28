Легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева готовит свой бенефис. 93-летняя народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских премий, кроме этого, играет сразу в пяти спектаклях. А бенефис создан на основе автобиографии Васильевой. Актриса не скрыла и некоторых пикантных моментов своей бурной молодости.

Легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева готовитсвой бенефис. 93-летняя народная артистка СССР и лауреат двух Сталинскихпремий, кроме этого, играет сразу в пяти спектаклях. А бенефис создан на основеавтобиографии Васильевой. Актриса не скрыла и некоторых пикантных моментовсвоей бурной молодости.Вера Васильева стала суперзвездой советского кино в возрасте23 лет. Актриса сыграла главную роль веселой деревенской девушки НастиГусенковой в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле сибирской". ПопулярностьВасильевой после выхода фильма на экраны была ошеломляющей: на улице постоянноподходили люди, называли Настенькой и спрашивали, как погода в Сибири.При этом в Сибири Васильева не бывала. Съемки фильмапроходили в Подмосковье. Актриса вспоминает, что гонорар, полученный за фильм, ейказался большими деньгами. Васильевакупила себе осеннее пальто с песцовым воротником.Однако за успех и достаток у потребовалирасплаты. В своей книге она рассказала о том, как всемогущий режиссер ИванПырьев позвал ее в гостиничный номер и недвусмысленно сказал: "Ну, как тыбудешь меня благодарить?". Тогда молодая актриса пулей вылетела изкомнаты.Тем не менее, режиссера актриса не винит. "Может быть,это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей,кто работает на студии. В общем, это не его вина", – заявилаВеликая актрисадо сих пор в строю. Вера Васильева очень любит жизнь и людей. На ее счету десятки фильмов и более 60 ярчайших ролей натеатральных подмостках, напоминает