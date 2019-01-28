Легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева готовит
свой бенефис. 93-летняя народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских
премий, кроме этого, играет сразу в пяти спектаклях. А бенефис создан на основе
автобиографии Васильевой. Актриса не скрыла и некоторых пикантных моментов
своей бурной молодости.
Легендарная актриса театра Сатиры Вера Васильева готовит
свой бенефис. 93-летняя народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских
премий, кроме этого, играет сразу в пяти спектаклях. А бенефис создан на основе
автобиографии Васильевой. Актриса не скрыла и некоторых пикантных моментов
своей бурной молодости.
Вера Васильева стала суперзвездой советского кино в возрасте
23 лет. Актриса сыграла главную роль веселой деревенской девушки Насти
Гусенковой в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле сибирской". Популярность
Васильевой после выхода фильма на экраны была ошеломляющей: на улице постоянно
подходили люди, называли Настенькой и спрашивали, как погода в Сибири.
При этом в Сибири Васильева не бывала. Съемки фильма
проходили в Подмосковье. Актриса вспоминает, что гонорар, полученный за фильм, ей
казался большими деньгами. Васильева
купила себе осеннее пальто с песцовым воротником.
Однако за успех и достаток у потребовали
расплаты. В своей книге она рассказала о том, как всемогущий режиссер Иван
Пырьев позвал ее в гостиничный номер и недвусмысленно сказал: "Ну, как ты
будешь меня благодарить?". Тогда молодая актриса пулей вылетела из
комнаты.
Тем не менее, режиссера актриса не винит. "Может быть,
это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей,
кто работает на студии. В общем, это не его вина", – заявила
Великая актриса
до сих пор в строю. Вера Васильева очень любит жизнь и людей. На ее счету десятки фильмов и более 60 ярчайших ролей на
театральных подмостках, напоминает