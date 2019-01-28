Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи не признал свою вину в момент задержания

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи не признал свою вину в момент задержания. Это следует из оперативного видео, опубликованного на официальном сайте МВД.Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин, — сказал он в ответ на вопрос сотрудника правоохранительных органов. Он также заявил, что не знает, почему его задержали. Я не нарушаю Конституцию и закон Российской Федерации, — добавил задержанный. На вопрос о том, где он находился 27 января, мужчина ответил, что не помнит.Вечером 27 января стало известно, что в Третьяковской галерее пропала картина Куинджи Ай-Петри. Крым. Страховая стоимость похищенной картины составляет 12 млн рублей.