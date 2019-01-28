Полицейские в ходе патрулирования увидели лежащую на тротуаре пожилую женщину, которой стало плохо, оказали ей первую помощь и вызвали медицинских работников...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве оказали помощь пенсионерке, которой стало плохо на улице», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе патрулирования территории в районе Южное Медведково сотрудники полиции увидели, что женщине стало плохо, и она упала на тротуар. Родственница пенсионерки, которая находилась в это время рядом, рассказала, что женщины возвращались из магазина, и по дороге домой пожилая москвичка почувствовала недомогание. Полицейские оказали женщине первую помощь и вызвали медицинских работников.Вскоре госавтоинспекторы приехали навестить пенсионерку. Женщина пояснила, что отказалась от госпитализации, так как ей стало лучше благодаря своевременно оказанной полицейскими и врачами помощи. Сотрудники полиции поздравили ее с днём рождения: как выяснилось, ей исполнилось 90 лет. Полицейские пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия и подарили букет цветов. А женщина, в свою очередь, выразила им благодарность за профессиональные действия, внимание и заботу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29