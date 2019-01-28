В межмуниципальные отделы полиции УВД по ТиНАО на протяжении месяца пять раз поступали сообщения о минировании учебного заведения в поселении Кленовское...

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории Новой Москвы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В межмуниципальные отделы полиции УВД по ТиНАО на протяжении месяца пять раз поступали сообщения о минировании учебного заведения в поселении Кленовское.При проверке информации в каждом случае незамедлительно было задействовано значительное количество сотрудников различных силовых ведомств. На месте происшествия работали кинологи и следственно-оперативная группа. Принимались меры к эвакуации учащихся в безопасное место.При проведении проверочных мероприятий информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась.По данным фактам органами предварительного следствия УВД по ТиНАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».В результате проведенного значительного комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий сотрудникам полиции удалось определить номер, с которого производились телефонные звонки, и задержать злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье. В настоящее время задержанный полностью сознался в содеянном. Полицейские устанавливают причины, по которым несовершеннолетний совершал ложные звонки. С родителей подростка взято обязательство о присмотре над несовершеннолетним подозреваемым.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38