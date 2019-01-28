Стражи порядка наткнулись на животное, когда обследовали территорию с целью выявления экологических преступлений. Самостоятельно передвигаться по льду косуля не могла - каждая попытка подняться заканчивалась тем, что копыта разъезжались в разные стороны.

Полицейские спасли попавшую в ледяную ловушку на Байкале молодую косулю — обессиленное животное не могло подняться на ноги на скользкой поверхности. На берег парнокопытное доставили волоком, снимая процесс на видео.Стражи порядка наткнулись на животное, когда обследовали территорию с целью "выявления экологических преступлений". Самостоятельно передвигаться по льду косуля не могла — каждая попытка подняться заканчивалась тем, что копыта разъезжались в разные стороны.Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД подтащили обессилевшее создание к берегу, после чего им пришлось уговаривать его вернуться на твердую почву."Миссия идёт к спасению. Давай, вставай, всё, последние шаги у тебя остались!" — подбадривали они косулу, но та продолжала лежать на снегу.Красное покрывало "пугающего" эффекта не произвело, зато хватило легкого касания рукой, чтобы животное бросилось наутек."Без помощи человека выбраться из такого ледяного плена животные не могут", — отметили полицейские на странице в Instagram.