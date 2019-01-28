Президент Петр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин. Этот документ легализует бандитские захваты храмов канонической церкви Украины и служит началом религиозного раскола в стране.

Президент ПетрПорошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин. Этотдокумент легализует бандитские захваты храмов канонической церкви Украины и служитначалом религиозного раскола в стране.Закон личновнес в парламент . Случилось эта сразу же после того, как вСтамбуле вселенский патриарх (как он сам себя называет) Варфоломей вручил президенту Украины томос – документ,дающий автокефалию православной церкви.Большинствоприходов не приняли эту подачку с барского плеча и решили остаться в лонеканонической церкви – УПЦ Московского патриархата. Теперь, согласно закону, имэто грозит фактически принудительным переходом в новую церковь – ПЦУ.Если прихожанеи местные священники вдруг не захотят подчиниться Варфоломею, а вместе с ним и, их ждет то же самое, что уже произошло в нескольких приходах. Информация о фактах силовыхзахватов церквей поступает из Житомирской, Львовской, Сумской областей и с Волыни.Черниговской области священники новой церкви пришли в храм в сопровождениичленов украинской националистической организации С-14. Полиция никак неотреагировала на действия захватчиков, которые пытались выгнать прихожан изцерквей.В Волынской области проблему перехода храмов в автокефалию почему-торешали депутаты местного совета: они проголосовали за переход в новую церковьместной общины канонической православной церкви. Но прихожане отказалисьвыполнять распоряжение светских властей.Священнослужителинескольких епархий канонической православной церкви уже потребовали от президентапрекратить разжигание религиозной вражды, но вместо этого подписалзакон, легализующий силовые захваты храмов. Сам он при этом клянется, что онпозволит избежать кровопролития при смене церковной юрисдикции.Напомним,что в компании с главой новой церкви, митрополитом Епифанием 6 января получили изрук Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Послетого как документ в стеклянной раме доставили в Киев, выяснилось, что оноформлен с грубыми нарушениями: подписи на нем не оставили те, кому этоположено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везтиобратно в Стамбул, и только 10 января томос вернулся в украинскую столицу.Послеэтого вместе со священниками начал возить его по стране, рассказываяжителям о своих заслугах в получении документа. Города и автодороги Украины былизавешаны агитацией, которая подчеркивала роль президента в церковных делах. Этупоездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников ипротивников президента, в народе прозвали томос-туром.Удивительно,но в стране, где церковь отделена от государства, президент, считающий себяправославным христианином, за годы правления умудрился запятнать себяпоступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. Как иначе назвать наличиеикон с изображением и его семьи.2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственнойрезиденции главы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверодетей, которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.При этом украинские власти, в том числе и сам ,неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но почему-то делаютэто постоянно. Очевидно, что проект автокефалии на Украине, призванный расколотьобщество – дело рук США и их союзников, а глава государства лишь игрушка в ихруках.