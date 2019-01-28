Многодетная мать Мария Порошина возвращается на работу. С ее новорожденным сыном будет сидеть няня, а сама актриса намерена усиленно зарабатывать.

Многодетная мать Мария Порошина возвращается на работу. С ее новорожденным сыном будет сидеть няня, а сама актриса намерена усиленно зарабатывать.11 января родила сына. Для популярной актрисы это оказался уже пятый ребенок и первый мальчик (и, вероятно, долгожданный). Малыш появился на свет в одном из самых престижных госпиталей страны, на выписке присутствовали старшие дочери и мать актрисы.Однако задерживаться в декрете артистка не намерена. Уже в феврале Мария Порошина сыграет в антрепризном спектакле. Отметим, что она задействована в нескольких постановках. Как сообщает , выход на сцену в антрепризе артистки "уровня" стоит в среднем 300 тысяч рублей.К слову, после родов актриса заключила договор на годовое медицинское обслуживание своего пятого ребенка, заплатив за программу премиального обслуживания в среднем 350 тысяч рублей. Специалисты будут осматривать малыша на дому.Пока все время проводит с наследником, однако когда выйдет на работу, то малышом будет заниматься няня. Кстати, еще три няни присматривают за старшими детьми актрисы:13-летней Серафимой, восьмилетней Аграфеной и двухлетней Глафирой. Старшая дочь, 22-летняя Полина, живет отдельно. Она состоит в отношениях с режиссером Яном Яновским. Говорят, с финансами ей помогает отец, популярный актер Гоша Куценко.Кстати, кто является отцом сына , неизвестно. Сама актриса призналась, что родила не от мужа, актера Ильи Древнова, отца ее троих средних дочерей. Мария сообщила о неком иностранце, однако в Сети муссируются слухи, что это отговорка для прессы и прочей заинтересованной общественности.