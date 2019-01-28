Скандалы с участием знаменитостей, казалось бы, уже перестали шокировать публику. Однако россияне все равно продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 января 2019 года.

Скандалы с участием знаменитостей, казалось бы, уже перестали шокировать публику. Однако россияне все равно продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 января 2019 года.Алла Пугачева сделала новую запись в своем Instagram. Примадонна сообщила о смерти и призвала всех подписчиков помолиться.Ранее стало известно о смерти руководителя департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией столичной мэрии Владимира Черникова. Чиновнику было 54 года. Примечательно, что новость, облетевшая СМИ, была подхвачена и Сетью. Свои соболезнования высказали даже представители отечественного шоу-бизнеса.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 января 2019 года, читайте в и специальных .