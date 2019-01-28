Крыши всех зданий нужно чистить, предупреждают в мэрии

Крыши всех зданий нужно чистить, предупреждают в мэрииПосле прошедшего снегопада, который шел несколько дней, на крышах зданий, строений, сооружений накопилось огромное количество снега и наледи. Это может стать серьезной угрозой для здоровья и жизни владимирцев. Снег со льдом на крышах имеет большую массу, и чрезмерная нагрузка на кровлю может привести к её обрушению. Крыши всех зданий нужно чистить каждый раз после снегопада, предупреждают в мэрии.Собственникам домов, управляющим компаниям, руководителям организаций, торговых центров рекомендуют провести обследование кровли крыш и избавить их от снега и льда.По вопросу очистки крыш от сугробов жители Владимира могут обратиться по телефону - 53-26-30 (в рабочее время) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу - 53-11-48 или 05.