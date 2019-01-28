Выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вновь открылась для посетителей. Похищенную накануне картину Ай-Петри. Крым нашли по горячим следам. На полотне нет видимых повреждений.

Выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вновь открылась для посетителей.Как сообщает "Интерфакс", перед входом уже собралась очередь. Сам музей по понедельникам не работает, открыта только выставка.Вечером 27 января из музея была похищена картина Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленник, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, вытащил из рамы и скрылся. После исчезновения картины главный вход в галерею был закрыт.По горячим следам похитителя удалось задержать в Подмосковье. Картину он спрятал на стройке в Одинцовском районе. По предварительным данным, на полотне нет видимых повреждений.Мужчина находился под подпиской о невыезде, так как с декабря 2018 года является фигурантом дела о распространении наркотиков.Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли полотна "Развалины в степи" и "На закате". В 2017 году во время ревизии в Вологодской картинной галерее недосчитались этюда Куинджи "Днепр".Выставка картин Куинджи в Третьяковке открылась 6 октября и продлится до 17 февраля. На ней представлено около 170 лучших произведений художника из собраний разных музеев. Украденное полотно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга.