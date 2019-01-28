Задержан злоумышленник, похитивший картину кисти Архипа Куинджи с выставки в Государственной Третьяковской галерее.

Задержан злоумышленник, похитивший картину кисти Архипа Куинджи с выставки в Государственной Третьяковской галерее. Задержание было проведено сотрудниками МВД и ФСБ России по горячим следам.В совершении преступления подозревается 31-летний мужчина, прятавший похищенное полотно в Подмосковье, передает "Интерфакс". Установлено, что ранее он задерживался за хранение наркотиков. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники кражи картины.задержанный сообщил правоохранителям, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими, передает ТАСС.Как сообщалось, в воскресенье, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицию обратились работники охраны Государственно Третьяковской галереи, которые сообщили, что в одном из залов была похищена картины кисти Архипа Куинджи"Ай-Петри. Крым". Произведение искусства было снято похитителем со стены на глазах у многочисленных посетителей экспозиции: мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, вынул его из рамы и удалился с произведением искусства.