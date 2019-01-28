Мужчину, который подозревается в краже картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым, проверят на вменяемость и употребление наркотиков. Полотно он прятал на стройке в Подмосковье. Его мотивы пока неизвестны.

Мужчина, который подозревается в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Его проверят на вменяемость и употребление наркотиков, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Мотивы похитителя пока неизвестны.Картина была похищена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Мужчина просто подошел к полотну, снял его со стены и вышел из музея.Злоумышленник был задержан по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на стройке в Одинцовском районе. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей: в декабре 2018 года он был задержан полицейскими за хранение наркотиков и с тех пор находился под подпиской о невыезде.Картина "Ай-Петри. Крым" принадлежит Русскому музею Санкт-Петербурга, а в Москву ее привезли специально на выставку работ великого пейзажиста. Сегодня отмечается 177-я годовщина со дня рождения Куинджи. Выставка работ художника продолжит свою работу сегодня после 15:00, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи. Выставка будет открыта до 17 февраля.Это уже второе крупное ЧП в Третьяковской галерее. В мае прошлого года вандал порезал картину Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына". Она до сих пор находится на реставрации.