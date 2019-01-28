Спасатель Демидов попытался с помощью 3 тонн порошка потушить горящие с 21 января в Черном море танкеры Маэстро и Канди, однако возгорание не уменьшилось.

Спасатель "Демидов" попытался с помощью 3 тонн порошка потушить горящие с 21 января в Черном море танкеры "Маэстро" и "Канди", однако возгорание не уменьшилось.Угроза взрыва сохраняется.Оба судна стоят на якоре.ЧП произошло в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. Пожар начался во время перегрузки топлива.На борту "Канди" находились 17 человек, "Маэстро" — 15 человек. Среди них – граждане Турции. Спасли 12 человек, 10 погибли, передает ТАСС.