Президент России Владимир Путин, который в 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда по традиции возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, пообщался там с жителями северной столицы. Охранника, пытавшегося помешать петербуржцам подойти ближе к главе государства, он остановил движением руки.

Президент России Владимир Путин, который в 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда по традиции возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, пообщался там с жителями северной столицы.Охранника, пытавшегося помешать петербуржцам подойти ближе к главе государства, он остановил движением руки. Многим горожанам президент пожал руки, а к нескольким детям специально подошел поздороваться.Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.В дни памяти прорыва и снятия блокады Ленинграда глава государства уже не в первый раз посещает Пискаревское кладбище. Традиционно он навещает и расположенную на кладбище братскую могилу, где похоронен его брат Виктор, умерший в годы блокады.Ранее Путин почтил память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области, возложив цветы к монументу "Рубежный камень".Выступая в Санкт-Петербурге перед спектаклем-концертом, посвященным 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, глава государства поздравил с этой датой ветеранов и всех жителей северной столицы — своих земляков. Путин подчеркнул: долг нынешнего поколения — хранить героическую правду о блокадном Ленинграде и передать ее будущим поколениям.