27 января - 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Почти 900 дней героической обороны и огромные жертвы во имя Победы над диким врагом. Вместе с жителями города юбилейную - светлую и в то же время скорбную дату в родном Питере отмечает и Владимир Путин.

27 января — 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Почти 900 дней героической обороны и огромные жертвы во имя победы над диким врагом. Вместе с жителями города юбилейную светлую и в то же время скорбную дату в родном Питере отметил и Владимир Путин.В этот день жители Петербурга как один становятся ленинградцами и вспоминают, как этот город и его люди боролись за жизнь и победили. Вереница людей тянется к памятнику на Пискаревском кладбище. Вдоль братских могил проследовал и президент. Сын блокадников Владимир Путин не раз вспоминал рассказы родителей, как в 1942-м умер его двухлетний старший брат Виктор, которого он никогда и не видел и который похоронен здесь.Почти 900 мучительных дней — горькая веха в истории всей страны. Для Ленинграда — полтора миллиона жизней. Приговор, который вынес Гитлер, — бесконечные бомбежки и артобстрелы. Но самое страшное началось в октябре 1941-го: голод, что пережившие блокаду, будут вспоминать до конца своих дней, когда в день на человека — 125 граммов хлеба. В первую зиму в Ленинграде ежедневно погибали до 4 тысяч человек. Вторая оказалась еще тяжелее."Конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть то, что было в Ленинграде, нельзя никогда. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором. Целенаправленным, осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан. Вот это и называется преступлением против человечности. По плану врага, Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли, но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое Отечество они никогда не сдадут. И эта высота подвига осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила — высочайший пример преданности Родине", — сказал глава российского государства.Букет алых роз к "рубежному камню" — одному из памятников мемориального комплекса. Тот самый Невский пятачок, откуда Красная Армия пыталась пробиться в осажденный Ленинград. За этот плацдарм сражался и отец Владимира Путина Владимир Спиридонович. И был тяжело ранен. В музее "Ленрезерв" Путин останавливается перед отцовским фронтовым снимком.Именно с Невского пятачка немцы ждали основного наступления советских войск. Но поздней осенью 1943-го по льду через Кронштадт Красная Армия перебросила главные силы под Ораниенбаум, и этот удар с запада стал для фашистов роковым – "январским громом".В честь ленинградской победы по брусчатке Дворцовой площади — торжественный марш. Знамена фронтов — Волховского, Карельского, Ленинградского, Северо-Западного и Прибалтийского — это их бойцы защищали и освобождали город. Военнослужащие и курсанты, современная и историческая техника, где обязательно легендарный Т-34. И бронемашины, которые на Кировском заводе выпускали все дни блокады и тут же отправляли на передовую."В кольце блокады, в адских условиях голода и холода ленинградцы трудились и сражались. На передовой, в народном ополчении, в заводских цехах и госпиталях. Под оглушительный грохот бомбежек и под тихий изнурительный стук метронома. Они жили надеждой, верили в победу и думали о будущих поколениях, о нас. С праздником вас, с днем полного освобождения непокоренного Ленинграда от вражеской блокады!" – сказал Владимир Путин.Пронзительные строки из дневников тех, кто боролся за жизнь свою, своих близких и своего родного Ленинграда. Те чувства, которые так сложно представить нам, но которые так остро переживают все те, кто связан с этим героическим городом. Его непокоренным духом пропитан, кажется, каждый экспонат уникальной экспозиции. Здесь попытались максимально точно передать атмосферу осажденного города. Звуки метронома, что оповещал о приближающемся артобстреле, и зияющие в квартирах дыры — следы постоянных бомбежек.Улица с непременным "В случае артобстрела эта сторона наиболее опасна". Дорога жизни и грузовики, что под непрерывным огнем доставляли по Ладожскому озеру продукты, а потом вывозили женщин и детей. Все это детям сегодняшним показывали наглядно, чтобы знали и помнили.В тот день 75 лет назад в Ленинграде был салют. Ждали его и сегодня. В память о бессмертном подвиге города на Неве.