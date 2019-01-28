В центре Симферополя пьяный мужчина облил краской памятник вежливым людям. Вандал задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В центре Симферополя пьяный мужчина облил краской памятник "вежливым людям". Вандал задержан сотрудниками правоохранительных органов.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ ("Вандализм)", передает "Интерфакс". По информации телеканала "33Live.Ru Крым", задержанный мужчина в возрасте около 35 лет объяснил свои действия недовольством властью, передает телеканал "33Live.Ru Крым"."Вежливыми людьми" называют российских военнослужащих, появившихся в Крыму в феврале-марте 2014 во время подготовки и проведения регионального референдума, после которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Отлитый из бронзы памятник работы Народного художника России Салавата Щербакова был установлен неподалеку от здания Верховного совета Крыма в июне 2016 года.