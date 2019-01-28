Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерно усердного охранника на встрече с петербуржцами. Во время посещения президентом Пискаревского кладбища сотрудник ФСО едва не толкнул маленькую девочку.

Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерноусердного охранника на встрече с петербуржцами. Во время посещения президентомПискаревского кладбища сотрудник ФСО едва не толкнул маленькую девочку.Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием полногоосвобождения Ленинграда от блокады. Президент России возложил цветы в память о жертвах блокадыЛенинграда на Пискаревском кладбище. Он пообщался с петербуржцами, которыесобрались там, чтобы отметить памятную дату, сообщает .При этом с одним из сотрудников ФСО случился казус, которыйпопал на видео. Путин одним движением руки остановил своего охранника, едва нетолкнувшего маленькую девочку в розовой куртке. Ребенок стоял впереди толпы, исекьюрити шел на него, явно не замечая, пишет .Владимир в своем обращении к россиянам президент назвал снятие блокады великим событием для всего мира. Президент России призвал не забывать нечеловеческие испытания, через которые прошли жители города, передает телеканал "".75 лет со дня снятия блокады Ленинграда отметили в России 27 января. напомнил, что блокада началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней, сообщает . За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов – остальные умерли от голода.