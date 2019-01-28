Адвокат Мария Ярмуш заявила, что Ольга Зарубина родила дочь Киру не от Александра Малинина. По мнению защитника, настоящим родителем девочки является родственник певца.

Адвокат Мария Ярмушзаявила, что Ольга Зарубина родила дочь Киру не от Александра Малинина. По мнениюзащитника, настоящим родителем девочки является родственник певца."Отцом Киры может быть Николай Выгузов", – заявила Ярмуш в студии программы "На самом деле" Первогоканала. Адвокат полагает, что у Зарубиной был роман с отцом Малинина– Николаем Степановичем.В подтверждение своих слов юрист предъявила результатгенетической экспертизы, проведенной между Кирой и Выгузовым. Согласноисследованию Кира на 99.9% является дочерью Николая.Зарубина, которая также была в студии, была возмущеназаявлением. "Я в шоке, это ложь! Какможет быть дед моей дочери ее отцом?! Да, Кира и Николай Степанович проходилигенетическую экспертизу, но они ведь родственники. Так что эта проверка ничегоне значит", – оправдывалась Ольга.Ярмуш настаивала на своем. Она заявила, что в то время,когда была зачата Кира, Малинина не было дома – артист гастролировал. "Зарубинадлительное время жила с его родителями на правах невестки", – продолжалаадвокат.Свою точку зрения отстаивала и Ольга. Она отметила, что приезжалав гости к свекру и свекрови уже с ребенком.Муж племянницы Ольги Зарубиной Игорь Холюсев такжесвидетельствовал против Зарубиной. Он подтвердил, что Кира является дочерью НиколаяВыгузова. "Не хотел выносить сор из избы, но пришлось. Ольга призналась своейсестре, что родила ребенка не от Малинина, а от его отца. Не скажу, ктопредоставил мне эту информацию", – сообщил он.В конце программы Зарубина прошла проверку на детекторе лжи.По словам эксперта, Ольга говорила правду на передаче. Он намекнул, что Кираявляется дочерью Александра Малинина.Напомним, конфликт Малинина и Зарубиной разгорелся нескольколет назад, когда последняя в одной из передач заявила, что Александр плохойотец. Якобы артист не признает их общую дочь Киру, из-за чего у девушкиначалась тяжелая депрессия.