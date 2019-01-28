В чемпионате Италии состоялись несколько игр в рамках 21-го тура. В центральном матче Ювентус в Риме встречался с местным Лацио и одержал волевую победу со счетом 2:1.

В чемпионате Италии состоялись несколько игр в рамках 21-го тура. В центральном матче "Ювентус" в Риме встречался с местным "Лацио" и одержал волевую победу со счетом 2:1.Хозяева открыли счет на 59-й минуте после автогола в исполнении Эмре Джана. Туринцы отыгрались на 74-й минуте после удара Жуану Канселу. Победу же "Ювентусу" в концовке встречи принес португальский форвард Криштиану Роналду (88-я минута), который успешно реализовал пенальти.Туринский клуб с 59 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Наполи" на 11 баллов. "Лацио" с 32 очками идет восьмым.