Супруга президента Франции привлекла внимание общественности
к своей персоне. Брижит Макрон необычным образом дополнила свой наряд.
Супруга президента Франции привлекла внимание общественности
к своей персоне. Брижит Макрон необычным образом дополнила свой наряд.
Брижит и ее супруг Эммануэль Макрон совершили совместную
поездку в Египет. Чета посетила древние храмы, высеченные в скале
Абу-Симбел на западном берегу Нила.
На прогулку первая леди Франции отправилась в строгом брючном
костюме серого цвета. Наряд она дополнила кроссовками Run Away французского
люксового бренда Louis Vuitton.
Присутствующие отметили смелость 65-летней Макрон. Она наплевала
на правила дресс-кода, обязывающие сочетать строгий костюм с классической
обувью. Супруга президента выбрала ботинки для долгой и комфортной ходьбы и не прогадала – по мнению многих поклонников она выглядела роскошно.
Отметим, что на официальном сайте бренда Louis Vuitton купить
такие же кроссовки нельзя. Однако можно приобрести аналогичную пару за 650 евро,
что по сегодняшнему курсу равно 50 тысячам рублей. Об этом сообщает Daily Mail.