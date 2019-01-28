Супруга президента Франции привлекла внимание общественности к своей персоне. Брижит Макрон необычным образом дополнила свой наряд.

Супруга президента Франции привлекла внимание общественностик своей персоне. Брижит Макрон необычным образом дополнила свой наряд.Брижит и ее супруг Эммануэль Макрон совершили совместнуюпоездку в Египет. Чета посетила древние храмы, высеченные в скалеАбу-Симбел на западном берегу Нила.На прогулку первая леди Франции отправилась в строгом брючномкостюме серого цвета. Наряд она дополнила кроссовками Run Away французскоголюксового бренда Louis Vuitton.Присутствующие отметили смелость 65-летней Макрон. Она наплевалана правила дресс-кода, обязывающие сочетать строгий костюм с классическойобувью. Супруга президента выбрала ботинки для долгой и комфортной ходьбы и не прогадала – по мнению многих поклонников она выглядела роскошно.Отметим, что на официальном сайте бренда Louis Vuitton купитьтакие же кроссовки нельзя. Однако можно приобрести аналогичную пару за 650 евро,что по сегодняшнему курсу равно 50 тысячам рублей. Об этом сообщает Daily Mail.