Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможных военных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.

Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможныхвоенных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.Об активности западных спецслужб предупредил заместителиминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Высокопоставленный чиновник заявило том, что западное разведывательное сообщество подготовило документы, вкоторых рассматриваются варианты возможных гражданских и военных конфликтов вразличных регионах нашей страны.Согласно заявлениям замминистра, есть реальные сценариитакого варианта развития событий на территории Поволжья, сообщает РИА Новости.На этом фоне угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться через разныесоставляющие.Поволжье называетсяодним из опасных регионов, где могут вспыхнуть гражданские и военные конфликты,в силу того, что там сосредоточена мусульманская часть населения России.Кроме того, сейчас выросла активность террористических группировокв Пакистане. Бойцы запрещенного в России "Исламского государства" перебрасываютсявертолетами в сторону Таджикистана, все происходит в непосредственной близостиот российских южных границ.Игорь Зубов предположил, что террористы готовятся выдавливатьбеженцев с этих земель. Также не стоит исключать и провокаций в отношениироссийских военных на территории Таджикистана. Замглавы МВД отметил, чтосиловикам стоит более внимательно относиться к приезжим из Узбекистана иТаджикистана.Между тем о создании некой террористической группировки вСредней Азии, которая может нести потенциальную опасность России, не разпредупреждали эксперты. По мнению наблюдателей, Москве стоит серьезно отнестиськ такого рода угрозам и усилить безопасность южных границ.