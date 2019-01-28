Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможных
военных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.
Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможных
военных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.
Об активности западных спецслужб предупредил заместители
министра внутренних дел России Игорь Зубов. Высокопоставленный чиновник заявил
о том, что западное разведывательное сообщество подготовило документы, в
которых рассматриваются варианты возможных гражданских и военных конфликтов в
различных регионах нашей страны.
Согласно заявлениям замминистра, есть реальные сценарии
такого варианта развития событий на территории Поволжья, сообщает РИА Новости.
На этом фоне угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться через разные
составляющие.
Поволжье называется
одним из опасных регионов, где могут вспыхнуть гражданские и военные конфликты,
в силу того, что там сосредоточена мусульманская часть населения России.
Кроме того, сейчас выросла активность террористических группировок
в Пакистане. Бойцы запрещенного в России "Исламского государства" перебрасываются
вертолетами в сторону Таджикистана, все происходит в непосредственной близости
от российских южных границ.
Игорь Зубов предположил, что террористы готовятся выдавливать
беженцев с этих земель. Также не стоит исключать и провокаций в отношении
российских военных на территории Таджикистана. Замглавы МВД отметил, что
силовикам стоит более внимательно относиться к приезжим из Узбекистана и
Таджикистана.
Между тем о создании некой террористической группировки в
Средней Азии, которая может нести потенциальную опасность России, не раз
предупреждали эксперты. По мнению наблюдателей, Москве стоит серьезно отнестись
к такого рода угрозам и усилить безопасность южных границ.