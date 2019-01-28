В шведском Ульрисехамне продолжается очередной этап Кубка мира по лыжам. Состоялась эстафетная гонка среди мужчин, главными триумфаторами которой стали российские спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные медали.

В шведском Ульрисехамне продолжается очередной этап Кубка мира по лыжам. Состоялась эстафетная гонка среди мужчин, главными триумфаторами которой стали российские спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные медали.Россия была представлена двумя командами: квартет "Россия-2" в лице Евгения Белова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Артема Мальцева выиграл гонку с итоговым временем 1 час 17 минут и 53,2 секунды. Победа российской команды стала первой с 2013 года. Тогда российские лыжники первенствовали в Лиллехамере.Следом за ними финишировала "Россия-1", которую представляли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Их отставание от победителей составило 20,8 секунды. Третье место осталось за норвежцами, отставшими на 35,8 секунды.Напомним, что ранее в женской части соревнований сборная России заняла четвертое место.