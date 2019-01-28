Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2019 из всех кандидатов от России – у Сергея Лазарева. Певец может повторить успех Билана.

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2019"из всех кандидатов от России – у Сергея Лазарева. Певец может повторить успехБилана.Лучше кандидатуры, чем Сергей Лазарев, нет, уверена Яна Рудковская.Продюсер напомнила, что Лазарева уже знают в Европе. На конкурсе в 2016 годуСергей набрал наибольшее количество голосов телезрителей – однако уступил первенствопо выбору жюри."Сережа – это лучший вариант во всех планах: в планепрофессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Этобольшой профессионал. На сегодняшний день нет лучше кандидатуры из всех, ктохотел бы поехать",– сказала Рудковская.Конкурс "Евровидение" на этот раз пройдет вТель-Авиве. В прошлом году победуодержала израильтянка Нетта Барзилай – а право на проведение фестиваля получаетстрана-победитель. 28 января в Музее искусств состоится жеребьевка полуфиналови передача символических ключей конкурса от прошлогоднего хозяина – Лиссабона. ПолуфиналыЕвровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая 2019 года, финал пройдет 18 мая.Рудковская считает, что Сергей вполне можетповторить успех Димы Билана. Яна отмечает, что многое зависит и от песни. Трекапродюсер не слышала. Однако Рудковская уверена в профессионализме командыФилиппа Киркорова, и прогноз у нее позитивный, передает .Напомним, Сергея назвали главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе "Евровидение".Среди претендентов в шорт-листе также сам Филипп Киркоров (который, впорчем, готов выступить и в качестве продюсера), Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.