Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2019
из всех кандидатов от России – у Сергея Лазарева. Певец может повторить успех
Билана.
Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2019"
из всех кандидатов от России – у Сергея Лазарева. Певец может повторить успех
Билана.
Лучше кандидатуры, чем Сергей Лазарев, нет, уверена Яна Рудковская.
Продюсер напомнила, что Лазарева уже знают в Европе. На конкурсе в 2016 году
Сергей набрал наибольшее количество голосов телезрителей – однако уступил первенство
по выбору жюри.
"Сережа – это лучший вариант во всех планах: в плане
профессионализма, в плане подачи и интерпретации образа, в плане номера. Это
большой профессионал. На сегодняшний день нет лучше кандидатуры из всех, кто
хотел бы поехать",– сказала Рудковская.
Конкурс "Евровидение" на этот раз пройдет в
Тель-Авиве. В прошлом году победу
одержала израильтянка Нетта Барзилай – а право на проведение фестиваля получает
страна-победитель. 28 января в Музее искусств состоится жеребьевка полуфиналов
и передача символических ключей конкурса от прошлогоднего хозяина – Лиссабона. Полуфиналы
Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая 2019 года, финал пройдет 18 мая.
Рудковская считает, что Сергей вполне может
повторить успех Димы Билана. Яна отмечает, что многое зависит и от песни. Трека
продюсер не слышала. Однако Рудковская уверена в профессионализме команды
Филиппа Киркорова, и прогноз у нее позитивный, передает .
Напомним, Сергея назвали главным претендентом на то, чтобы представлять Россию на конкурсе "Евровидение".Среди претендентов в шорт-листе также сам Филипп Киркоров (который, впорчем, готов выступить и в качестве продюсера), Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.