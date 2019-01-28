В Саранске скончался известный политический деятель Мордовии, бывший полномочный представитель президента РФ в республике Валентин Конаков. В последние годы он занимал пост директора научно-исследовательского института регионологии Мордовского госуниверситета имени Огарева. Ему было 79 лет.

В Саранске скончался известный политический деятель Мордовии, бывший полномочный представитель президента РФ в республике Валентин Конаков. В последние годы он занимал пост директора научно-исследовательского института регионологии Мордовского госуниверситета имени Огарева.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики, Валентин Васильевич Конаков умер в воскресенье, 27 января. Ему было 79 лет.Пост полпреда президента РФ в Мордовии Конаков занимал в 1993-2000 годах. Кроме того, он работал в правительстве республики на должности вице-премьера, первого заместителя председателя госсобрания Мордовии, а в 2010-2011 годах возглавлял этот орган.На должность директора НИИ регионологии Мордовского госуниверситета имени Огарева и научного центра социально-экономического мониторинга Мордовии Конаков был назначен в январе 2012 года.