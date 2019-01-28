С того момента, как на глазах у всей страны начала распадаться семья юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, внимание общественности оказалось сосредоточено на молодой помощнице комика Татьяне Брухуновой. Ее тут же окрестили любовницей Петросяна. Поклонники восхищаются ее красотой, а злопыхатели ищут повод, чтобы придраться. Дни.ру решили объективно взглянуть на внешний вид помощницы Евгения Петросяна.

С того момента, как на глазах у всей страны начала распадаться семья юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, внимание общественности оказалось сосредоточено на молодой помощнице комика Татьяне Брухуновой. Ее тут же окрестили любовницей Петросяна. Поклонники восхищаются ее красотой, а злопыхатели ищут повод, чтобы придраться. "Дни.ру" решили объективно взглянуть на внешний вид помощницы Евгения Петросяна.Образ Татьяны Брухуновой оценила ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия Николаева. "Судя по фотографиям в открытом доступе, Татьяна увлечена модой и следует за всеми последними тенденциями, не боится ярких вещей, сложных форм и силуэтов, умело комбинирует их между собой", – в разговоре с "Дни.ру" заметила эксперт.Однако то, как мы воспринимаем человека, основывается не только на той одежде, которую он для себя выбрал. "С макияжем дела обстоят хуже. Если говорить прямо – его попросту нет. Хотя удачно подобранная оправа очков сглаживает этот недостаток", – заметила Анастасия Николаева.Она решила дать спутнице Евгения Петросяна ценный совет. "Давно следует понять, что макияж в наше время – это не только смокиайз с кричащей темной подводкой вокруг глаз. Это, в первую очередь, умелое подчеркивание своей натуральной красоты. Как щепотка приправы в сложном блюде, когда вроде и так вкусно, но не хватает перчинки", – подчеркнула ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur."Для актуального образа нужна самая малость- красивые ухоженные брови и идеальная кожа. Я бы порекомендовала Татьяне воспользоваться бб или сс кремом – супер легкие, супер тонкие, делают лицо невероятно ухоженным и их совершенно не видно на коже . Подсветить кожу хайлайтером, добавить кремовых румян (сейчас как никогда в тренде здоровый румянец), а брови можно подчеркнуть гелевой тушью: из-за обволакивания и окрашивания каждого волоска создается эффект пушистых бровей", – заметила Анастасия Николаева.