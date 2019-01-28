Власти Саратова будут разбираться в обстоятельствах проведения субботника, на котором школьные учителя в мороз занимались уборкой снега в мешки во время отмененных из-за снегопада уроков. Случай стал резонансным после публикации в Сети фото с неоднозначного мероприятия.

В Саратове разгорается скандал с участием в субботнике педагогов школы № 95, собиравших снег в мешки на морозе.Как следует из сообщений СМИ, в минувший четверг, 24 января, занятия в школе было отменены из-за сильного снегопада, однако учителям было объявлено, что им надлежит явиться на работу.Затем было принято решение о необходимости проведения субботника с участием педагогического состава, так как дворники не справлялись с уборкой большого количества снега.В Сети опубликовано фото с этого мероприятия, на котором видно, как учителя собирают снег в мешки. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности и придало случаю резонанс.Ситуацией заинтересовались в Государственной Думе – депутат Николай Панков заявил о необходимости разобраться в ситуации.По данным РИА Новости, в пресс-службы мэрии Саратова отметили, что учителя действительно убирали снег и работы с их участие длились не более часа. Тем не менее, по факту произошедшего будет проведена служебная проверка.