Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прочь примерить на себя лавры миротворца и разместить своих военных в Донбассе. На Украине к такой идее отнеслись без восторга. Несмотря на теплые отношения Батьки с главой Незалежной Петром Порошенко, Киев не желает появления белорусских миротворцев в мятежном регионе.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко не прочь примерить на себя лаврымиротворца и разместить своих военных в Донбассе. На Украине к такойидее отнеслись без восторга. Несмотря на теплые отношения Батьки сглавой Незалежной Петром Порошенко, Киев не желает появления белорусских миротворцев в мятежном регионе.Бывшийспикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Селезнев не сталисключать, что Лукашенко искренне предлагает услуги своих вооруженныхсил. "Но мы также помним, что Белоруссия является составляющейсилового блока с Россией", – заявил Селезнев в эфире телеканала "Наш".Онусомнился, что белорусские миротворцы смогут быть беспристрастными вэтом конфликте. "Смогут ли подняться над конфликтом и стать тем самымщитом, который разведет по разные стороны баррикад на безопасноерасстояние стороны конфликта?" – задался вопросом Селезнев.АлександрЛукашенко всеми силами стремится нацепить на себя лавры миротворца. Онпредоставил площадку для переговоров между Украиной исамопровозглашенными республиками Донбасса и предложил ввести на линиюсоприкосновения белорусских военных.Ноаппетиты Батьки на этом не заканчиваются. Осенью прошлого года онпредложил, чтобы белорусские военные взяли под контроль участокроссийско-украинской границы в Донецкой и Луганскойреспубликах.К инициативе Лукашенко в Киеве тогда отнеслись без энтузиазма. По словам замминистра иностранных дел Екатерины Зеркаль, Минск тесно сотрудничает в военной сфере с Москвой.Нов Киеве явно преувеличивают, рассматривая Белоруссию как сателлитаРоссии. ведет самостоятельную политику и не заинтересованкому-либо подчиняться.Доказательствомтому служат изрядно накалившиеся за последнее время отношения Москвы иМинска. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, атребует новых скидок на энергоносители. Для давления на Кремль Батькаиспользует старый прием – шантаж путем заигрывания с Западом.Ранеесообщалось, что Белоруссия намерена обратиться в Международный валютныйфонд за кредитом. Также в Минске хотят активизировать сотрудничество сСША и Евросоюзом.