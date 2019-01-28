После смерти солиста группы Иванушки Олега Яковлева вокруг
имени артиста не утихают скандалы. Скончавшийся от пневмонии певец оставил
после себя огромное наследство, за которое теперь грызутся его близкие. А
недавно выяснилось, что у артиста есть внебрачный ребенок, которого тот скрывал
целых 20 лет. Юноша, называющий себя сыном звезды, прошел экспертизу-ДНК.
После смерти солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева вокруг
имени артиста не утихают скандалы. Скончавшийся от пневмонии певец оставил
после себя огромное наследство, за которое теперь грызутся его близкие. А
недавно выяснилось, что у артиста есть внебрачный ребенок, которого тот скрывал
целых 20 лет. Юноша, называющий себя сыном звезды, прошел экспертизу-ДНК.
Яковлев Игорь Олегович, именно так зовут предполагаемого
отпрыска певца, стал гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия
1". Молодой человек рассказывал в студии, что Олег Яковлев не хотел, чтобы о существовании
его сына узнала пресса, артист всячески скрывал наследника.
По словам Игоря, он и его отец, хоть и жили в разных
городах, были всегда на связи. Часами разговаривали по телефону, могли
обсуждать любые темы, родитель часто навещал его, покупал все необходимое,
возил на отдых. Яковлев-младший отмечает, что до сих пор не может смириться со трагедией.
Ведущий шоу Андрей Малахов попросил юношу немного рассказать
о матери. Игорь говорить на эту тему отказался.
Примечательно, что появившаяся на съемочной площадке племянница
Олега Татьяна тоже не стала говорить о матери юноши. Женщина отметила, что ребенок
был зачат от мимолетной связи, поэтому говорить об этом нет смысла.
В студии долго обсуждали наследство артиста, упоминали
сожительницу певца Александру Куцевол, которая тоже претендует на имущество
звезды "Иванушек". В конце программы Малахов пригласил в студию эксперта с
результатами ДНК-теста.
"ДНК-исследование на установление материнства между Татьяной
Яковлевой и Игорем Яковлевым. Татьяна с вероятностью 99,9999% биологическая мать
Игоря", – заявил медик.
Присутствующие в студии были, мягко говоря, в шоке. Гости и эксперты сначала шокировано переглядывались, а потом потребовали объяснений. "Как
он может быть сыном и Яковлева, и его племянницы? Это ненормально", – не
понимали они. Россияне, следившие за происходящим через экраны своих телевизоров, оторопели.
Ведущий шоу предложил разоблаченной Татьяне прекратить фарс и объяснить в чем
же собственно дело. Родственница артиста нехотя пояснила, что Олег был
номинальным отцом ее мальчика.
"Отец Игоря – Олег, у нас не было отношений. Олег заботился об
Игоре с самого рождения, обеспечивал на протяжении всей его жизни. Он дал ему
это имя и фамилию, потому что всегда считал его близким", – рассказала
Яковлева.
Напомним, что незадолго до смерти Олег Яковлев составил
завещание, куда вписал имя племянницы Татьяны и друга Романа. Певец оставил им
несколько квартир в разных городах России, автомобиль и счета в банке – всего
около 200 миллионов рублей. Его сожительница Александра Куцевол пытается
оспорить завещание в суде.