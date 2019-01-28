После смерти солиста группы Иванушки Олега Яковлева вокруг имени артиста не утихают скандалы. Скончавшийся от пневмонии певец оставил после себя огромное наследство, за которое теперь грызутся его близкие. А недавно выяснилось, что у артиста есть внебрачный ребенок, которого тот скрывал целых 20 лет. Юноша, называющий себя сыном звезды, прошел экспертизу-ДНК.

После смерти солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева вокругимени артиста не утихают скандалы. Скончавшийся от пневмонии певец оставилпосле себя огромное наследство, за которое теперь грызутся его близкие. Анедавно выяснилось, что у артиста есть внебрачный ребенок, которого тот скрывалцелых 20 лет. Юноша, называющий себя сыном звезды, прошел экспертизу-ДНК.Яковлев Игорь Олегович, именно так зовут предполагаемогоотпрыска певца, стал гостем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия1". Молодой человек рассказывал в студии, что Олег Яковлев не хотел, чтобы о существованииего сына узнала пресса, артист всячески скрывал наследника.По словам Игоря, он и его отец, хоть и жили в разныхгородах, были всегда на связи. Часами разговаривали по телефону, моглиобсуждать любые темы, родитель часто навещал его, покупал все необходимое,возил на отдых. Яковлев-младший отмечает, что до сих пор не может смириться со трагедией.Ведущий шоу Андрей Малахов попросил юношу немного рассказатьо матери. Игорь говорить на эту тему отказался.Примечательно, что появившаяся на съемочной площадке племянницаОлега Татьяна тоже не стала говорить о матери юноши. Женщина отметила, что ребенокбыл зачат от мимолетной связи, поэтому говорить об этом нет смысла.В студии долго обсуждали наследство артиста, упоминалисожительницу певца Александру Куцевол, которая тоже претендует на имуществозвезды "Иванушек". В конце программы Малахов пригласил в студию эксперта срезультатами ДНК-теста."ДНК-исследование на установление материнства между ТатьянойЯковлевой и Игорем Яковлевым. Татьяна с вероятностью 99,9999% биологическая матьИгоря", – заявил медик.Присутствующие в студии были, мягко говоря, в шоке. Гости и эксперты сначала шокировано переглядывались, а потом потребовали объяснений. "Какон может быть сыном и Яковлева, и его племянницы? Это ненормально", – непонимали они. Россияне, следившие за происходящим через экраны своих телевизоров, оторопели.Ведущий шоу предложил разоблаченной Татьяне прекратить фарс и объяснить в чемже собственно дело. Родственница артиста нехотя пояснила, что Олег былноминальным отцом ее мальчика."Отец Игоря – Олег, у нас не было отношений. Олег заботился обИгоре с самого рождения, обеспечивал на протяжении всей его жизни. Он дал емуэто имя и фамилию, потому что всегда считал его близким", – рассказалаЯковлева.Напомним, что незадолго до смерти Олег Яковлев составилзавещание, куда вписал имя племянницы Татьяны и друга Романа. Певец оставил имнесколько квартир в разных городах России, автомобиль и счета в банке – всегооколо 200 миллионов рублей. Его сожительница Александра Куцевол пытаетсяоспорить завещание в суде.