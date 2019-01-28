Водитель автомобиля БМВ, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин-пешеходов...

Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.Как сообщалось ранее, https://77.мвд.рф/news/item/13655628 18 июня на улице Верхняя Масловка произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля БМВ, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин-пешеходов. В результате одна из них, находившаяся на позднем сроке беременности, скончалась, а второй был причинен тяжкий вред здоровью.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру САО г. Москвы для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве