В Москве завершился очередной этап Кубка мира по сноуборду. В заключительной дисциплине - командном параллельном слаломе - российские спортсмены Наталья Соболева и Андрей Соболев заняли второе место.

В Москве завершился очередной этап Кубка мира по сноуборду. В заключительной дисциплине — командном параллельном слаломе — российские спортсмены Наталья Соболева и Андрей Соболев заняли второе место.В финале российские сноубордисты уступили австрийцам Карлу Бенджамину и Даниэле Ульбинг. Остальные российские пары — Мария Валова и Вик Уайлд, Анастасия Курочкина и Максим Рогозин, а также Милена Быкова и Дмитрий Логинов не смогли пробиться далее четвертьфинала.Напомним, что днем ранее российские спортсмены на домашнем этапе Кубка мира завоевали три медали. В индивидуальных соревнованиях у мужчин победил Соболев, а Рогозин занял третье место. Кроме того. У женщин бронзу выиграла Курочкина.