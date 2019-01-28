Полиция ищет похитителей картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковки.

Полиция ищет похитителей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки.Музейные сотрудники просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и увидели, как неизвестные снимают картину со стены и уходят.Теперь правоохранители отсматривают кадры и и опрашивают смотрителей, дежуривших в Инженерном корпусе Третьяковки в последние дни.Факт хищения ранее подтвердили МВД России и Минкультуры РФ.Картина "Ай-Петри. Крым" датируется 1890 годами. Это небольшое полотно, выполненное маслом на бумаге и холсте, передает ТАСС.