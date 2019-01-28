Ксения Собчак распространила неожиданную новость. Популярная телеведущая рассказала о рождении ребенка.

Ксения Собчак распространила неожиданную новость. Популярная телеведущая рассказала о рождении ребенка.В своем телеграм-канале под красноречивым названием "Кровавая барыня" Ксения Собчак скопировала сообщение главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот", – объявил радиожурналист. От себя Ксения Собчак приписала: "Поздравляю ребят! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Напомним, у покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого ему подарила телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова. Летом 2018 года 23-летний наследник политика женился на Анне Игнатьевой. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Избранница Антона Немцова родом из Нижнего Новгорода.Супруги ведут уединенный образ жизни, предпочитая не афишировать никаких подробностей, редко выходят в свет. Однако неизменно пользуются вниманием СМИ и поклонников. В частности, все умиляются юной внешности Антона и взрослой – его супруги. В Сети распространены обсуждения, что. дескать, жена Немцова кажется ровесницей его матери.Материал дополняется