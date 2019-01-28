Известная телеведущая рассказала, что одной из ее сторонниц грозит уголовный срок. Гневный пост появился на канале Ксении Собчак в Telegram.
Известная телеведущая рассказала, что одной из ее сторонниц грозит уголовный срок. Гневный пост появился на канале Ксении Собчак в Telegram.
По словам звезды, ее единомышленницу Анастасию Шевченко обвиняют
в участии в деятельности нежелательной организации. Женщина уже несколько дней сидит в
изоляторе временного содержания и ждет суда по определению меры пресечения. Журналистка добавила, что Анастасия воспитывает двух несовершеннолетних детей. призвала СМИ обратить внимание на случившееся и призвала полицейских отпустить Шевченко.
"Сегодня у Насти – суд по определению меры пресечения.
При этом она уже двое суток сидит в, не смотря на то, что у нее двое
несовершеннолетних детей! И сидит за что? За то, что она член российской
общественной организации? Что за бред? Я знаю, что следователи издеваются над Настей и
пытаются ее морально сломать. Нам надо спасать Настю! Мы должны придать делу максимальную огласку. Мы должны
показать, что нас много, мы с Настей и нас не запугать. Руки прочь от Анастасии
Шевченко!", – заявила звезда.
Напомним, в декабре
прошлого года в Сети стали появляться слухи о разладе в семье и Максима Виторгана. Поклонники стали
все чаще видеть телеведущую в компании Константина Богомолова. Однако режиссер
опроверг эту новость и поехал в отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз. Журналистам удалось позднее связаться с мужем телеведущей, однако он отказался давать какие-либо комментарии.