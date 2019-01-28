Популярный российский певец попросил прощения у своей бывшей супруги Рите Дакоте и маленькой дочери. Влад Соколовский признался, что совершил предательство, которое разрушило не только жизнь близких ему людей, но и его личное счастье.

Популярный российский певец попросил прощения у своей бывшейсупруги Рите Дакоте и маленькой дочери. Влад Соколовский признался, чтосовершил предательство, которое разрушило не только жизнь близких ему людей, но и его личное счастье.Откровенный пост появился на странице музыканта в Instagram несколькочасов назад. Солист попросил прощения у всех родных, которые пострадали от его легкомысленныхпоступков. сообщил, что сейчас активно работает над собой, иобещает в скором времени измениться к лучшему."Я прошу прощения... Впервую очередь у своей жены и дочери! Надеюсь, те слова, что я в последний разсказал Рите, дошли до ее сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех нашихблизких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей.Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моейвине", – поделился он.Певец также извинился передсвоими поклонниками, внимательно следившими за новостями в его личнойжизни, за то, что публиковал неискренние посты и скрывал правду. Он рассказал, что долго собирался с силами перед тем, как откровенно рассказать обо всем."Я прошу прощения передвсей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние пять лет, за те мои посты,что были неискренними, за ложные обещания и за то, что многим из вас, я так жесделал больно. Далеко не все из того, что было мною сказано и выпущено – фейк,мало кто способен понять эти тонкие процессы, но это не меняет дела, ведьискренним надо быть до конца", – продолжила звезда.По словам вокалиста, он "разрушил своими руками самое лучшее", что у него было в жизни, и теперь должен расплачиваться за это. жалеет, что не можетизменить прошлое. Тем не менее он запомнил свои ошибки и дал обещание большеникогда не предавать ни себя, ни любимого человека. "Свои выводы я сделал, моипринципы крепки, как никогда ранее", – заявил он.Это сообщение уже успела оценить бывшая возлюбленная музыканта – фитнес-тренер и амбассадор бренда Reebok Наталья Сульяновая. Сама Рита Дакота пока никак не ответила на пост экс-супруга.Ранее бьюти-блогер АйзаАнохина сообщила, что популярный певец ухаживал за бывшей ведущей реалити-шоу"Дом-2" Катей Жужой, когда еще был женат. По словамдизайнера, она не могла сообщить правду своей подруге Рите Дакоте, потому что не хотелатравмировать беременную певицу. Она считает, что Влад Соковский должен публично"принести извинения" бывшей жене и "навсегда оставить ее в покое".