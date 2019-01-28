Соревнования для будущих профессионалов. Во Владимире в третий раз стартовал региональный чемпионат для школьников и студентов колледжей под названием «ЮниорПрофи».

Соревнования для будущих профессионалов. Во Владимире в третий раз стартовал региональный чемпионат для школьников и студентов колледжей под названием ЮниорПрофи.С 28 по 30 января ребята из разных районов области и подмосковного города Королёв будут соревноваться в мобильной робототехнике, промышленном дизайне, лазерных работах, мультимедийной журналистике и других современных профессиональных направлениях.Каждый день участников ждут новые задания, выполнение которых оценивают эксперты. Всего в чемпионате участвуют более ста человек.Победители будут представлять наш регион уже на всероссийском чемпионате в Москве.