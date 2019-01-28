Летели как-то одноногий, слепой и парализованный на самолёте, а тот
возьми и разбейся. И не где-нибудь, а над Сахарой. Но наша троица выжила.
Подождали немножко, что кто-нибудь прилетит их искать, не дождались
и отправились искать воду.
Идут, идут, впереди одноногий на костылях, за ним слепой толкает парализованного
в инвалидной коляске. Долго идут, выдохлись совсем. И вот с вершины
очередного бархана одноногий видит оазис: пальмы, озеро, красота!
Одноногий быстро доковылял до воды, плюхнулся на берегу, напился, искупался,
хорошо! Вылезает на берег, смотрит: а у него нога ампутированная отросла!
Обрадовался, зовёт друзей. Слепой говорит парализованному:
"Давай я тебя до воды дотащу". Тот: "Не надо, я сам как-нибудь, а беги вперёд". Сле
еще анекдот!