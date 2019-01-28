Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея столицы картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"...

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея столицы картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ФСБ России и коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений. Подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается.