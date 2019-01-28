Неработающий 38-летний местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО задержали 38-летнего жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.Полицейские установили, что неработающий 38-летний местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры мужчина получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества.В результате обследования жилого помещения оперативниками обнаружены и изъяты стеклянный флакон с неизвестным растительным веществом, а также шприцы для потребления наркотических средств. Все изъятое в настоящее время направлено на исследование в ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.Отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38