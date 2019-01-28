В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят сверток с 50 пакетиками, содержащими неизвестное вещество общим весом более 100 граммов...

Сотрудники 2-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – героина.В ходе проверочных мероприятий на шоссе Энтузиастов сотрудниками 2-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве был остановлен автомобиль «Рено».При проверке инспектор ГИБДД обратил внимание, что водитель вышеуказанного транспортного средства сильно нервничал, на вопросы отвечал неохотно. На просьбу выйти из автомобиля мужчина ответил отказом. Затем он попытался скрыться с места остановки транспортного средства, при этом выбросив в сторону сверток. Злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД.В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят сверток с 50 пакетиками, содержащими неизвестное вещество общим весом более 100 граммов.Согласно результатам исследования, часть изъятого является наркотическим средством – героином, общей массой около 4 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81