Соревнования проводились в честь памяти начальника ГУВД г. Москвы, генерал-лейтенанта милиции, мастера спорта СССР международного класса, 3-х кратного призера чемпионатов СССР по самбо Владимира Панкратова...

26 января прошёл открытый московский детско-юношеский турнир по самбо «Петровка, 38» памяти начальника ГУВД Москвы генерал-лейтенанта милиции В.И. ПанкратоваСоревнования проводились в честь памяти начальника ГУВД г. Москвы, генерал-лейтенанта милиции, мастера спорта СССР международного класса, 3-х кратного призера чемпионатов СССР по самбо Владимира Панкратова.В турнире приняли участие около 100 спортсменов из десяти команд: «КС Е.Л. Глоризова», «АНО Росток», СК «Самбист», «Олимпийская деревня-80», «Иван», ДЮСШ «Единство», «ФС Люберцы», СК «Прометей», ВСК «Центрус», «СК Самбо-81».В церемонии открытия приняли участие почетные гости: помощник Министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД, председатель Совета ветеранов МВД генерал-полковник Иван Шилов; заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец; начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан; вдова Владимира Панкратова-Любовь Панкратова и личный состав столичной полиции.В программу спортивного мероприятия вошли выступления фольклорной шоу-группы «Горница», которые исполнили народные песни в современной музыкальной обработке и представили театрализованные номера.Соревнования проходили в напряженной борьбе, несмотря на юный возраст самбистов уровень мастерства и воля к победе были на высоте.Судьи подвели итоги: первое место досталось команде СК «Самбист», второе ­- «АНО Росток», третье - «СК Самбо-81» и СК «Прометей».Спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Также были вручены дополнительные призы: «За волю к победе», «За лучшую технику», «За самую короткую схватку».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве