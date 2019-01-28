Экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова после выступления на Australian Open приехала в Санкт-Петербург, где примет участие в турнире WTA. Накануне Мария посетила Эрмитаж и провела тренировку, опробовав корты будущих соревнований.

Экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мария Шарапова после выступления на Australian Open приехала в Санкт-Петербург, где примет участие в турнире WTA. Накануне Мария посетила Эрмитаж и провела тренировку, опробовав корты будущих соревнований.На экскурсии в Эрмитаже Шарапову сопровождали члены ее команды и представители оргкомитета St. Petersburg Ladies Open-2019. Она посетила несколько наиболее популярных залов музея и даже несколько раз отвлеклась, чтобы подписать узнавшим ее посетителям автографы. В этот же день Мария опробовала покрытие кортов турнира, который стартует в понедельник, 28 января.