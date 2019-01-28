Канадский тренер Брайан Орсер высказался о бывшей наставнице своей воспитанницы Евгении Медведевой. Он признался, что искренне восхищается работой Этери Тутберидзе.

Канадский тренерБрайан Орсер высказался о бывшей наставнице своей воспитанницы Евгении Медведевой. Он признался, что искренне восхищается работой Этери Тутберидзе.Орсер считает, что журналисты намеренно пытаются рассоритьего с российской коллегой и вырывают его слова из контекста, чтобы писать оскорбительные статьи. Брайан также похвалил тренера за то, что она помогает молодым фигуристкам раскрывать свои способности."Пресса постояннопереворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста иперевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, чтовосхищаюсь и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками.Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Этовсе, что я могу сказать", – передает его слова Чемпионат.com.Ранее канадский специалист посоветовал всем поклонникам Медведевой дать ей время для восстановления. Орсер также не гарантирует, что Евгения сможет в будущем стать чемпионкой. По словам Брайана, сейчас молодая фигуристка хочет доказать, что сделала правильный выбор, когда переехала в Канаду.В начале января опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она назвала своих самых выдающихся учеников, в которых "вложила душу и часть жизни". В списке оказались Юлия Липницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Серафима Саханович, Адьян Питкеев, Сергей Воронов и Евгения Медведева.