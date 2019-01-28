Канадский тренер
Брайан Орсер высказался о бывшей наставнице своей воспитанницы Евгении Медведевой. Он признался, что искренне восхищается работой Этери Тутберидзе.
Канадский тренер
Брайан Орсер высказался о бывшей наставнице своей воспитанницы Евгении Медведевой. Он признался, что искренне восхищается работой Этери Тутберидзе.
Орсер считает, что журналисты намеренно пытаются рассорить
его с российской коллегой и вырывают его слова из контекста, чтобы писать оскорбительные статьи. Брайан также похвалил тренера за то, что она помогает молодым фигуристкам раскрывать свои способности.
"Пресса постоянно
переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и
перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что
восхищаюсь и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками.
Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это
все, что я могу сказать", – передает его слова Чемпионат.com.
Ранее канадский специалист посоветовал всем поклонникам Медведевой дать ей время для восстановления. Орсер также не гарантирует, что Евгения сможет в будущем стать чемпионкой. По словам Брайана, сейчас молодая фигуристка хочет доказать, что сделала правильный выбор, когда переехала в Канаду.
В начале января опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она назвала своих самых выдающихся учеников, в которых "вложила душу и часть жизни". В списке оказались Юлия Липницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Серафима Саханович, Адьян Питкеев, Сергей Воронов и Евгения Медведева.