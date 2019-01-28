Владимир Сипягин провёл первную пресс-конференцию

Владимир Сипягин провёл первную пресс-конференциюНедавно корреспонденты, операторы и фотографы из более, чем 60 владимирских и федеральных СМИ собрались в актовом зале областной администрации, полные предвкушения «сочной» фактуры для материалов.«Всё идёт по плану»Оно и не удивительно, ведь в этот день Владимир Сипягин, исполняя своё осеннее обещание, дал большую пресс-конференцию по итогам первой 100-дневки на губернаторском посту.«Рубеж в 100 дней – это первый экзамен для любого губернатора и его команды. Признаюсь честно, для меня этот период был весьма непростым, пришлось преодолеть многие трудности. Но я люблю сложные задачи, они стимулируют и концентрируют усилия. После выборов жителей нашей области пугали чуть ли не концом света. Но, как видите, мы оперативно проанализировали ситуацию, и регион уверенно продолжает своё развитие», – сказал губернатор Владимир Сипягин.Также он не забыл напомнить, что жители региона успешно встретили отопительный сезон и стали свидетелями завершения строительства крупных социальных объектов, хоть этому и мешали многочисленные проблемы, которые, по словам Сипягина, достались ему от предыдущего губернатора.На волнительный для многих владимирцев вопрос о «приезжих» в своей команде, глава региона ответил следующее:«Главное, что я местный и как никто другой знаю все сильные и слабые места нашей области. Считаю, что правильно подобрал свою команду. Во главу угла всех кадровых решений я неизменно ставлю опыт и профессионализм человека. Вы видите, что за короткий срок мы с коллегами из администрации области приложили большие усилия, чтобы все системы жизнеобеспечения находились под полным контролем: успешно проходила газификация, сельские территории получали качественное энергообеспечение, претворялась в жизнь работа по поиску новых инвесторов, создавались новые рабочие места и использовались все возможности, чтобы увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы. Также мы самым тесным образом сотрудничаем с гражданским обществом».О праздниках не забудутЖурналисты не могли обойти стороной и вопрос о вероятности проведения очередного экономического форума. Губернатор ответил, что столь специфические мероприятия стоит оценивать в первую очередь по их «прикладной» эффективности и рентабельности. Исходя их этого, можно предположить, что в былом «орловском» формате форум проводить уже не будут. Однако:«Наша область, несомненно, продолжит конструктивный диалог и с регионами России, и с другими странами. Но делать это будем исходя из эффективности бюджетных расходов, в другом формате», – предположил Владимир Сипягин.Представители вязниковской прессы поинтересовались о планах на традиционный Всероссийский праздник поэзии и песни, который, ещё при прошлом губернаторе, в 2019 году обещали провести с большим размахом и приурочить к 100-летию знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова. Владимир Сипягин пообещал, что вековой юбилей выдающегося вязниковца отпразднуют более чем достойно:«Мы запланировали около 50 мероприятий. В том числе 29 марта в Государственном Кремлёвском Дворце пройдёт концерт с участием ведущих российских исполнителей и лучших творческих коллективов Владимирской области. Кроме того, проведём песенно-поэтический марафон, который охватит все муниципальные образования нашего региона. Ну и, конечно, кульминацией праздничных мероприятий станет традиционный Фатьяновский фестиваль в июле. Его концепцию сейчас активно разрабатывают. Кроме того, мы запланировали мероприятия по благоустройству мест, связанных с именем Алексея Фатьянова, ремонт учреждений культуры в Вязниках, приобретём новые сценические костюмы для творческих коллективов муниципального образования. На эти цели из областного бюджета выделим 10 миллионов рублей».Старая новая школаЖурналисты дали понять, что страсти вокруг долгостроя кольчугинской школы по-прежнему не утихают. Если с новым зданием, которое в скором времени должны, наконец, сдать, всё более или менее понятно, то вопрос о присоединении к нему соседнего пустующего корпуса, который не могут достроить с 1994 года, остаётся крайне актуальным. По этому поводу губернатор ответил:«Я распорядился, чтобы руководство района разработало всю необходимую проектно-сметную документацию. Когда всё будет готово - вернёмся к решению этой задачи. Мы планомерно работаем, чтобы ликвидировать двухсменный режим работы школ в нашем регионе. Думаю, что единый общеобразовательный комплекс в Кольчугино полностью закроет потребность в учебных местах жителей самого молодого микрорайона города. К слову, строительство этой школы держу на особом контроле. Ввести её в эксплуатацию мы запланировали до 1 августа этого года. Я уже был на строительной площадке, пообщался с инициативными жителями, которые вошли в специально созданную рабочую группу».Не стоит торопитьсяЗдравоохранение стало, пожалуй, одной из наиболее горячо обсуждаемых на встрече тем. Здесь особого упоминания заслуживает вопрос о том, на какой стадии сейчас находится проект по созданию межрайонного перинатального центра в Коврове, который обсуждали на президентском уровне.Владимир Сипягин рассказал, что по информации Минздрава решение о выделении средств, необходимых для создания центра, будут рассматривать только в следующем бюджетном цикле. Это значит, что раньше 2020 года конкретики ждать не стоит. Однако уже сейчас в администрации области готовят заявку, чтобы объектвключили в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020-2021 годы. Планы весьма серьёзные. После того, как построят новый акушерский корпус, департамент здравоохранения проведёт реконструкцию старого, а затем их объединят. Это и позволит создать единый межрайонный перинатальный центр.Московский мусор«Мусорная» проблема – не менее острая для многих жителей нашей области. Пожалуй, главным её эпицентром можно назвать Александровский район, где на полигонах (или, если угодно - свалках) горы отходов порой достигают высоты 9-этажного дома. Именно туда, несмотря ни на что, московские мусоровозы (правда, с недавнего времени под владимирскими номерами), как и прежде, продолжают подвозить новые порции дурно пахнущих «подарков». Местные жители боятся экологической катастрофы.«Это проблема, с которой мне пришлось столкнуться сразу после избрания. В территориальной схеме, которую утвердила прошлая администрация, фигурирует и московский мусор. Наша главная задача заключается в том, чтобы эти потоки от нас ушли. Именно поэтому я планирую ближайший экологический совет провести именно в Александрове. Хочу пообщаться с собственником свалки. Я думаю, что мы разберемся с этой ситуацией», - сказал Владимир Сипягин.