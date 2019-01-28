Владимир Сипягин провёл первную пресс-конференцию
Владимир Сипягин провёл первную пресс-конференцию
Недавно корреспонденты, операторы и фотографы из более, чем 60 владимирских и федеральных СМИ собрались в актовом зале областной администрации, полные предвкушения «сочной» фактуры для материалов.
«Всё идёт по плану»
Оно и не удивительно, ведь в этот день Владимир Сипягин, исполняя своё осеннее обещание, дал большую пресс-конференцию по итогам первой 100-дневки на губернаторском посту.
«Рубеж в 100 дней – это первый экзамен для любого губернатора и его команды. Признаюсь честно, для меня этот период был весьма непростым, пришлось преодолеть многие трудности. Но я люблю сложные задачи, они стимулируют и концентрируют усилия. После выборов жителей нашей области пугали чуть ли не концом света. Но, как видите, мы оперативно проанализировали ситуацию, и регион уверенно продолжает своё развитие», – сказал губернатор Владимир Сипягин.
Также он не забыл напомнить, что жители региона успешно встретили отопительный сезон и стали свидетелями завершения строительства крупных социальных объектов, хоть этому и мешали многочисленные проблемы, которые, по словам Сипягина, достались ему от предыдущего губернатора.
На волнительный для многих владимирцев вопрос о «приезжих» в своей команде, глава региона ответил следующее:
«Главное, что я местный и как никто другой знаю все сильные и слабые места нашей области. Считаю, что правильно подобрал свою команду. Во главу угла всех кадровых решений я неизменно ставлю опыт и профессионализм человека. Вы видите, что за короткий срок мы с коллегами из администрации области приложили большие усилия, чтобы все системы жизнеобеспечения находились под полным контролем: успешно проходила газификация, сельские территории получали качественное энергообеспечение, претворялась в жизнь работа по поиску новых инвесторов, создавались новые рабочие места и использовались все возможности, чтобы увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы. Также мы самым тесным образом сотрудничаем с гражданским обществом».
О праздниках не забудут
Журналисты не могли обойти стороной и вопрос о вероятности проведения очередного экономического форума. Губернатор ответил, что столь специфические мероприятия стоит оценивать в первую очередь по их «прикладной» эффективности и рентабельности. Исходя их этого, можно предположить, что в былом «орловском» формате форум проводить уже не будут. Однако:
«Наша область, несомненно, продолжит конструктивный диалог и с регионами России, и с другими странами. Но делать это будем исходя из эффективности бюджетных расходов, в другом формате», – предположил Владимир Сипягин.
Представители вязниковской прессы поинтересовались о планах на традиционный Всероссийский праздник поэзии и песни, который, ещё при прошлом губернаторе, в 2019 году обещали провести с большим размахом и приурочить к 100-летию знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова. Владимир Сипягин пообещал, что вековой юбилей выдающегося вязниковца отпразднуют более чем достойно:
«Мы запланировали около 50 мероприятий. В том числе 29 марта в Государственном Кремлёвском Дворце пройдёт концерт с участием ведущих российских исполнителей и лучших творческих коллективов Владимирской области. Кроме того, проведём песенно-поэтический марафон, который охватит все муниципальные образования нашего региона. Ну и, конечно, кульминацией праздничных мероприятий станет традиционный Фатьяновский фестиваль в июле. Его концепцию сейчас активно разрабатывают. Кроме того, мы запланировали мероприятия по благоустройству мест, связанных с именем Алексея Фатьянова, ремонт учреждений культуры в Вязниках, приобретём новые сценические костюмы для творческих коллективов муниципального образования. На эти цели из областного бюджета выделим 10 миллионов рублей».
Старая новая школа
Журналисты дали понять, что страсти вокруг долгостроя кольчугинской школы по-прежнему не утихают. Если с новым зданием, которое в скором времени должны, наконец, сдать, всё более или менее понятно, то вопрос о присоединении к нему соседнего пустующего корпуса, который не могут достроить с 1994 года, остаётся крайне актуальным. По этому поводу губернатор ответил:
«Я распорядился, чтобы руководство района разработало всю необходимую проектно-сметную документацию. Когда всё будет готово - вернёмся к решению этой задачи. Мы планомерно работаем, чтобы ликвидировать двухсменный режим работы школ в нашем регионе. Думаю, что единый общеобразовательный комплекс в Кольчугино полностью закроет потребность в учебных местах жителей самого молодого микрорайона города. К слову, строительство этой школы держу на особом контроле. Ввести её в эксплуатацию мы запланировали до 1 августа этого года. Я уже был на строительной площадке, пообщался с инициативными жителями, которые вошли в специально созданную рабочую группу».
Не стоит торопиться
Здравоохранение стало, пожалуй, одной из наиболее горячо обсуждаемых на встрече тем. Здесь особого упоминания заслуживает вопрос о том, на какой стадии сейчас находится проект по созданию межрайонного перинатального центра в Коврове, который обсуждали на президентском уровне.
Владимир Сипягин рассказал, что по информации Минздрава решение о выделении средств, необходимых для создания центра, будут рассматривать только в следующем бюджетном цикле. Это значит, что раньше 2020 года конкретики ждать не стоит. Однако уже сейчас в администрации области готовят заявку, чтобы объектвключили в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020-2021 годы. Планы весьма серьёзные. После того, как построят новый акушерский корпус, департамент здравоохранения проведёт реконструкцию старого, а затем их объединят. Это и позволит создать единый межрайонный перинатальный центр.
Московский мусор
«Мусорная» проблема – не менее острая для многих жителей нашей области. Пожалуй, главным её эпицентром можно назвать Александровский район, где на полигонах (или, если угодно - свалках) горы отходов порой достигают высоты 9-этажного дома. Именно туда, несмотря ни на что, московские мусоровозы (правда, с недавнего времени под владимирскими номерами), как и прежде, продолжают подвозить новые порции дурно пахнущих «подарков». Местные жители боятся экологической катастрофы.
«Это проблема, с которой мне пришлось столкнуться сразу после избрания. В территориальной схеме, которую утвердила прошлая администрация, фигурирует и московский мусор. Наша главная задача заключается в том, чтобы эти потоки от нас ушли. Именно поэтому я планирую ближайший экологический совет провести именно в Александрове. Хочу пообщаться с собственником свалки. Я думаю, что мы разберемся с этой ситуацией», - сказал Владимир Сипягин.