В Черном море продолжают гореть два танкера со сжиженным газом. Их не удалось потушить с помощью пены и порошка. В Росморречфлоте заявили, что остается ждать, пока на судах выгорит весь газ.

В Черном море продолжают гореть два танкера со сжиженным газом.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, попытки потушить горящие суда с помощью пены и порошка не увенчались успехом. По словам собеседника агентства, остается ждать, пока на танкерах перегорит весь оставшийся газ.Суда со сжиженным газом "Канди" и "Маэстро" загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры принадлежали турецкой компании Millenium Denizcilik Chemy и ходили под флагом Танзании. На их борту находились 32 человека — граждане Турции и Индии.ЧП произошло во время передачи топлива с борта на борт. Как сообщает "Интерфакс", следователи рассматривают нарушение правил безопасности в качестве основной версии пожара. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).