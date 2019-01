Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опроверг данные статистиков о числе нелегальный мигрантов в стране.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опроверг данные статистиков о числе нелегальный мигрантов в стране. Как считает Трамп, официальное число таких иммигрантов занижено как минимум вдвое.Из бюджета на нужды нелегалов с начала года потрачено почти 19 миллиардов долларов, написал Трамп.We are not even into February and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. Cost Friday was $603,331,392. There are at least 25,772,342 illegal aliens, not the 11,000,000 that have been reported for years, in our Country. So ridiculous! DHS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2019 г."В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов. Смехотворно!" - заявил президент.Трамп в пятницу подписал бюджет США на три недели, но пообещал демократам "продолжение веселья", если они не пойдут на компромисс в вопросе строительства барьера на границе с Мексикой.