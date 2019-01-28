Главный редактор журнала Арсенал Отечества Виктор Мураховский в интервью ТАСС прокомментировал итоги конференции по БПЛА в парке Патриот, которая прошла в прошлом году.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью ТАСС прокомментировал итоги конференции по БПЛА в парке "Патриот", которая прошла в прошлом году. Свои разработки представили десятки компаний.Особый интерес для российского Минобороны, считает Мураховский, представляют миниатюрные тактические беспилотники и системы типа "Глаз".Такие средства предназначены для получения информации при боевых действиях в городе или сильно пересеченной местности.По словам эксперта, размер разведаппаратов не превышает 40 мм. Их можно запускать в небо с помощью ракетницы или просто с руки."Размер насколько я понимаю, Минобороны установило как стандарт", — отметил Мураховский.Интерес военные проявляют и к квадрокоптерным многоразовым БПЛА. К примеру, США и Великобритания уже приняли на вооружение тактические малые беспилотники.Индивидуальный разведкомплекс "Глаз" забрасывается выстрелом из ракетницы на высоту около 300 метров. Пока он опускается на парашюте, изображение с камеры высокого разрешения отправляется на планшет солдата.