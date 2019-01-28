Семейная жизнь актрисы Екатерины Архаровой и ресторатора Артема Ильясова казалась общественности идеальной. До тех пор, пока супруг артистки внезапно не пропал.

Семейная жизнь актрисы Екатерины Архаровой и ресторатора Артема Ильясова казалась общественности идеальной. До тех пор, пока супруг артистки внезапно не пропал.О том, что Артем Ильясов исчез, сообщила сама . На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса, за плечами которой кратковременный брак с коллегой по сценическому цеху , имеющим склонность поколачивать своих жен, опубликовала фотографию нынешнего избранника и сопроводила его крайне тревожным текстом."Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26го января, в райне 19-00, вышел ненадолго из кафе "Раиса Захарна" и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила встревоженная Архарова.Далее популярная актриса описала все приметы супруга: в чем был одет, на каком автомобиле передвигается. В заключение Екатерина призвала всех, кто хоть что-то знает, откликнуться. "Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей!" – заявила актриса.Напомним, и Артем Ильясов расписались во Дворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве 30 августа 2018 года. На торжестве присутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.Невеста предстала перед гостями в необычном наряде. Она отказалась от классического платья в пол и выбрала белоснежный комбинезон от известного дизайнера. Екатерина и Артем обменялись клятвами и кольцами от известного ювелирного бренда. А после выходящих из ЗАГСа молодоженов осыпали лепестками роз.