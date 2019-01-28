Президентство неравнодушного к алкоголю Петра Порошенко доконало украинцев. Граждане Незалежной запустили в Сети акцию с просьбой к главе государства не идти на следующий срок. Украинцы недовольны растущими внешними долгами страны и неспособностью Порошенко справиться с экономическим кризисом.

Президентство неравнодушного к алкоголю Петра Порошенко доконало украинцев. Граждане Незалежнойзапустили в Сети акцию с просьбой к главе государства не идти наследующий срок. Украинцы недовольны растущими внешними долгами страны инеспособностью Порошенко справиться с экономическим кризисом.Инициаторыакции указывают на высокий уровень недоверия президенту – 85%. Человек стаким антирейтингом не может руководить государством, заявилипользователи Сети. Они запустили хештэг #ПетяНеИдиВПрезиденты.Порошенконе способен вывести Украину из экономического кризиса, все глубжезагоняет страну в долговую яму и занимается самопиаром, жалуютсяактивисты. "Наши дети в окопах, а его – в Верховной Раде и в Лондоне", -говорится в обращении.Украинцы сокрушаются, что при Порошенко Незалежная стала беднейшей страной Европы, а разрыв между богатыми и бедными сильно увеличился.Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Лидер Незалежной пойдет на них как самовыдвиженец. Поддержать главу государства готовы 17,1% тех, кто пойдет голосовать.Помнению экспертов, чтобы поднять рейтинг, готов давать самыенереалистичные обещания. Несмотря на удручающие итоги первогопрезидентского срока, лидер Незалежнойрассчитывает на победу, уверен политолог Андрей Карасев отметил. По егословам, администрация президента Украины рассчитывает на то, чтограждане будут голосовать за него по принципу меньшего из зол.Россиядолжна поддержать амбиции . С таким заявлением выступил наднях политолог Виталий Третьяков. По его мнению, нужно дать украинскомуруководству возможность окончательно разрушить страну.