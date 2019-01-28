Президентство неравнодушного к алкоголю Петра Порошенко доконало украинцев. Граждане Незалежной
запустили в Сети акцию с просьбой к главе государства не идти на
следующий срок. Украинцы недовольны растущими внешними долгами страны и
неспособностью Порошенко справиться с экономическим кризисом.
Президентство неравнодушного к алкоголю Петра Порошенко доконало украинцев. Граждане Незалежной
запустили в Сети акцию с просьбой к главе государства не идти на
следующий срок. Украинцы недовольны растущими внешними долгами страны и
неспособностью Порошенко справиться с экономическим кризисом.
Инициаторы
акции указывают на высокий уровень недоверия президенту – 85%. Человек с
таким антирейтингом не может руководить государством, заявили
пользователи Сети. Они запустили хештэг #ПетяНеИдиВПрезиденты.
Порошенко
не способен вывести Украину из экономического кризиса, все глубже
загоняет страну в долговую яму и занимается самопиаром, жалуются
активисты. "Наши дети в окопах, а его – в Верховной Раде и в Лондоне", -
говорится в обращении.
Украинцы сокрушаются, что при Порошенко Незалежная стала беднейшей страной Европы, а разрыв между богатыми и бедными сильно увеличился.
Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Лидер Незалежной пойдет на них как самовыдвиженец. Поддержать главу государства готовы 17,1% тех, кто пойдет голосовать.
По
мнению экспертов, чтобы поднять рейтинг, готов давать самые
нереалистичные обещания. Несмотря на удручающие итоги первого
президентского срока, лидер Незалежной
рассчитывает на победу, уверен политолог Андрей Карасев отметил. По его
словам, администрация президента Украины рассчитывает на то, что
граждане будут голосовать за него по принципу меньшего из зол.
Россия
должна поддержать амбиции . С таким заявлением выступил на
днях политолог Виталий Третьяков. По его мнению, нужно дать украинскому
руководству возможность окончательно разрушить страну.